REEKS. Levende legendes in Vlaanderen - De gruwelijke folterdood van heks Tanneke: “Fake news had je toen ook al, maar #MeToo bestond niet in 1603"

Wingene/Zwevezele Ruim 40.000 boeken vinden tijdelijk onderdak in kerk: “Bruisende plek waar je kan ontspannen en elkaar ontmoeten”

1 augustus De bibliotheek in de Sint-Jozefskerk in Hille is sinds zondag een feit. Afgelopen maand werden, met de werken voor het Keizerspark in het vooruitzicht, de collecties van de bib van Wingene en Zwevezele naar de tijdelijke stek verhuisd. “Het wordt een oefenplek voor de nieuwe bibliotheek in het Keizerspark”, zegt schepen Brecht Warnez (CD&V).