Radio Meteor voortaan ook op DAB+

DAB+ staat voor Digital Audio Broadcasting en is een duurzamer en toekomstgericht alternatief voor de overvolle FM-band. DAB+ is zowel binnenshuis als buitenshuis gratis te ontvangen en is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Door de nieuwe technologie is de radiozender behalve in de regio Tielt en Aalter voortaan ook glashelder te ontvangen in de regio Roeselare, Brugge en Torhout.