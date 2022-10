Quinten even in het spoor van minister Verlinden tijdens Youca Action Day

Tielt RESTOTIP. Restaurant Maya: “Laat je culinair verrassen door de Libanese mezze”

Restaurant Maya opende pas deze zomer de deuren in Tielt, maar het Turks-Libanese restaurant lijkt goed op weg een nieuwe vaste waarde te worden in de stad. Uitbater Hassan Chehade (23) wou naar eigen zeggen een stukje van de bekende Gentse Sleepstraat naar Tielt brengen, maar dan met een culinaire twist. We gingen proeven.

20 oktober