Provincie trekt 418.646 euro uit voor fietspad Kanegemstraat

Oostrozebeke Wouter gaat met thaiboksma­ra­thon van 24 uur nieuwe uitdaging voor goede doel aan: “Blessures worden het grootste risico”

Dat sportieveling Wouter Vanhee (40) uit Oostrozebeke van geen kleintje vervaard is, wisten we al langer. Na enkele stunts als ultraloper en een Everesting-uitdaging waagt hij zich nu aan een boksmarathon voor het goede doel. In mei wil hij in Geel met twee anderen 24 uur lang mee een thaiboksinitiatie in goede banen leiden. Je kunt hem sponsoren en de opbrengst gaat naar Fighters Against Cancer.

10 maart