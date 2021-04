PORTRET. Een zachtaardige knuffelbeer op een skateboard, onder een boom of in Thailand: zo zal Leander ‘Leo’ Quintyn herinnerd worden

“One love, one heart. Let’s get together and feel all right”, zong Bob Marley in 1977. Wie de voorbije jaren vaak door de Felix D’hoopstraat in Tielt wandelde zal het regelmatig door de kier van een raam hebben gehoord. Het lied leek het mantra van Leander Quintyn (32), de man - inclusief dreadlocks - die geen vlieg kwaad zou doen. Liefde geven en genieten van het leven, daar draaide het om bij ‘Leo’, een reus van een man, maar een knuffelbeer voor zijn vrienden. “Die lach van hem, dat was altijd zo’n oprechte, bulderende lach, die je van je hoofd tot je dikke teen voelde.”