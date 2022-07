Pop-up cafeetje van The Dirty Scums zorgt voor zesde jaar op rij voor verfrissing

De punkrockers openden in 2017 voor het eerst een kleinschalig openluchtcafeetje op de oprit van ‘opperscum’ Bart D’ooghe ter gelegenheid van de seizoensfietsroute ‘Tappen en Trappen in het Tieltse’. Sindsdien is ‘In den Schuymenden Bierpot’ een vast zomergebruik geworden. “Tijdens de corona-edities werd het terras uitgebreid tot een stevig stuk in den hof. Dat viel zodanig in de smaak dat de toen noodgedwongen uitbreiding een blijver is geworden”, vertelt Bart. “Deze zomer is iedereen welkom op de zondagen 24 juli en 7, 14 en 21 augustus. Dit bij droog weer van 14 tot 20 uur. We voorzien een beperkt assortiment dranken aan democratische prijzen, waarbij uiteraard ook ons eigen biertje ‘nen Dirty Scum in de kijker staat.” Voor auto’s en moto’s is er parking beschikbaar op 100 meter van het café.