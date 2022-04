Poolse en Finse studenten te gast bij De Bron

Al vele jaren kent De Bron een sterke Europese uitwisselingstraditie. Na een periode van coronastilte staan nu drie jaar lang projecten op het programma voor vijfdejaarsleerlingen met partnerscholen uit Polen, Finland, Spanje en Oostenrijk. In die periode werken de betrokken leerlingen rond cultureel erfgoed en bezoeken ze onder andere erfgoedsites in de betrokken landen. “Een deel van onze leerlingen was in maart al te gast in Polen, een ander deel gaat in mei nog naar Finland,” zegt coördinator Tine Moeyaert van De Bron. “Het is heel fijn nu even alle betrokkenen van dit schooljaar hier in Tielt te mogen verwelkomen.” De buitenlandse leerlingen verblijven in gastgezinnen van leerlingen uit De Bron.