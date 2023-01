Politiezones Regio Tielt en Het Houtsche gaan nauwer samenwerken: “Onze zones zijn organisch naar elkaar toe gegroeid”

In de praktijk werkt de zone Regio Tielt (die Ardooie, Lichtervelde, Tielt, Wingene, Ruiselede en Pittem onder de vleugels heeft) al zowat twintig jaar samen met de collega’s van het Houtsche (regio Oostkamp, Beernem en Zedelgem), maar die samenwerking wordt nu nog verdiept. “Onze zones hebben heel veel gelijkenissen”, zegt commissaris Claude Vandepitte van de zone Tielt. “Het gaat om landelijke zones met een gelijkaardige bevolkingsdichtheid, terwijl we ook allebei jeugdinstellingen op ons grondgebied hebben, die een specifieke aanpak vergen. We zitten trouwens op dezelfde radiofrequentie en op het terrein verlenen onze mensen elkaar al langer bijstand. We delen ook permanentierollen.”

Kosten besparen

Volgens zijn collega Veerle Dhondt van Het Houtsche levert de samenwerking niets dan voordelen op. “Door ervaringen uit te wisselen, goede praktijken te versterken en onze kennis met elkaar te delen bekomen we meer expertise en efficiëntie, terwijl de samenwerking ook tot kostenbesparing leidt. Zo kunnen we ook samen investeren in pakweg bodycams en in opleiding en trainingen. Het staat ons toe om een antwoord te bieden op organisatorische en maatschappelijke uitdagingen waar de zones vandaag mee geconfronteerd worden, zonder dat we daarbij onze eigenheid verliezen.”

De twee hoofdcommissarissen benadrukken dat de samenwerking los staat van eventuele toekomstige nationale of regionale initiatieven tot samenwerking. “Er wordt al lang gepraat over een eventuele nieuwe structuur en daar werden in de voorbije jaren al tal van ballonnetjes over opgelaten”, aldus nog Vandepitte. “In zekere zin nemen we hier nu wat de vlucht vooruit, maar dat doen we zonder dat er iets van bovenaf opgelegd is. Onze zones zijn in de voorbije twee decennia eenvoudigweg heel organisch naar elkaar toe gegroeid. En die samenwerking komt beide zones ten goede.”

