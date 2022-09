Plantjescomité verkoopt 1.200 azalea’s voor Kom Op Tegen Kanker

“De voorbije jaren waren er verschillende individuele acties, maar na corona staken we met een aantal verantwoordelijke de koppen bijeen”, vertelt Klaas Carrette. “We besloten de krachten te bundelen en zo werd een nieuw Tielts Plantjescomité geboren.” Een verstandige zet, want het team verkocht liefst 1.200 azalea’s, goed voor een opbrengst van 9.600 euro. Het comité ging in de Europawijk van deur tot deur, terwijl ook postgevat werd op de wekelijkse donderdagmarkt. Op vrijdag en zaterdag was er dan weer een plantjesstand in de Colruyt van Tielt en in de Delhaize van Aarsele.