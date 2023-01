Plankgas Jongerenfestival aan zesde editie toe

Hansbeke Vrije Academie De Kunstgreep zit al sinds 1 december met defecte verwarming: “Het is hier soms maar 6 graden, onze leerlingen beginnen af te haken”

Het is vaak klappertanden voor de leerlingen van De Vrije Academie De Kunstgreep. De verwarming van het leslokaal in de oude jongensschool in Hansbeke is al sinds 1 december defect en dit heeft zijn impact op de werking van de school. “Cursisten haken af door de kou en dit heeft ons al 1.800 euro gekost, het is schandalig”, zegt directeur Eddy Timmerman. De stad Deinze zoekt naar een oplossing.

18 januari