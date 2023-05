‘Pinanti is pinanti’ met Maïski Mollie in OC Aarsele

Winkelen in Deinze levert cadeaubon of ontbijt­mand op

Wie tussen maandag 1 en zondag 28 mei komt winkelen in Deinze maakt kans op een cadeaubon ter waarde van 50 euro of op een ontbijtmand voor twee personen. De actie Winkel bij mei is een initiatief van de vzw Deinze Winkelstad.