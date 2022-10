Pigs On The Moon brengt The Cure tribute band naar de Europahal

Na eerdere tributes aan Pink Floyd, Fleetwood Mac , Supertramp en Bruce Springsteen viel de keuze dit keer op The Cure. “The Cure hoort bij het lijstje van de groten en na bijna veertig jaar ook bij het lijstje van de blijvers”, aldus Patrick Dierickx van Pigs On The Moon. “Bovendien heeft The Cure ook een ijzersterke reputatie als liveband. The Obscure brengt hulde zonder zich vast te pinnen op een bepaalde periode in de carrière van deze band, waardoor de setlist erg gevarieerd is. Wie de ogen sluit, zal The Cure horen.” Er staan nog twee andere bands op de affiche op 15 oktober. The Mistress Of Jersey is een tribute band van The Sisters of Mercy, terwijl Atmosphere dan weer hulde brengt aan Joy Division. Tickets kosten 25 euro in voorverkoop of 30 euro aan de deur. Alle info via www.pigsonthemoon.be. De deuren van de Europahal gaan open om 18 uur, Atmosphere bijt de spits af omstreeks 19 uur.