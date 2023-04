Pieter-Jan Michiel Cracco rijdt TAC-rally met splinternieuwe Porsche 911

Bloesemrou­tes zetten pracht van Dentergem­se boomgaar­den en meersen in de kijker

Daar is de lente, en daar zijn de bloesems. Om de prachtige Dentergemse boomgaarden en meersen die in volle bloei staan, in de kijker te zetten pakken de Dentergemse sportdienst in samenwerking opnieuw uit met drie wandel- en fietstochten in Dentergem en omstreken. Er zijn drie wandelingen uitgetekend. De kortste is ongeveer 6,5 kilometer en start aan de Baliekouter. De twee andere wandelingen zijn zo’n 12,5 kilometer lang en starten aan JOC Dentergem en sporthal Den Bul in Markegem. Daarnaast is er ook een lange fietstocht van 64,5 kilometer die opgesplitst kan worden in twee afzonderlijke lussen van 41 en 23,5 kilometer. Wie zich aan de 64,5 of de 41 kilometer wil wagen, start aan sporthal Den Bul, de 23,5 kilometer staat aan de Baliekouter in Wakken. De plannetjes van alle routes worden vanaf 10 april gepubliceerd op www.dentergem.be en worden eveneens uitgehangen aan de startlocaties. Alle routes zijn bewegwijzerd.