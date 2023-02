Paul Bekaert schenkt zestiende-eeuwse documenten van familie Van Zantvoorde aan stadsarchief: “Belang van die familie mag niet onderschat worden”

Tielt Mer­ckx-superfan Gino onthult zijn wonderlij­ke collectie: “Dit boek zal bij Eddy heel wat emoties losweken”

“Ooit zei Eddy me dat ik meer weet over zijn carrière dan hijzelf.” De allergrootste fan van de Kannibaal? Die woont ongetwijfeld in Tielt. Het huis van Gino Van Dierdonck (59) is één groot Merckx-privémuseum. Liefst 2.500 stuks heeft Gino in z’n collectie, waaronder unieke truitjes - inclusief zweetplekken - van de grootste Belgische wielrenner ooit. Voor het eerst kan iedereen nu een deel van die verzameling ontdekken dankzij het huldeboek ‘Superfan’. Hieronder krijg je een voorproefje.

