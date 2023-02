Patrick Acx gehuldigd voor 50 jaar dienst als bestuurslid van Judo Tielt

De gewezen cafébaas stond in oktober 1972 voor het eerst op de mat en werd amper twee maanden later al aangesteld als hulpsecretaris. “Zo ben ik in het bestuur gerold”, vertelt Patrick. “Twintig jaar ben ik secretaris van de club geweest en ik was er ook al bij toen we in de jaren tachtig de nieuwe zaal bouwden. Toen hebben we allerhande activiteiten op poten gezet om fondsen te werven. Zeventien jaar heb ik zelf ook judo beoefend, maar op het moment dat ik me aan het voorbereiden was om mijn zwarte gordel te behalen, moesten drie schakels in mijn nekwervel worden vastgezet. Die zwarte gordel is er daardoor spijtig genoeg nooit van gekomen.”