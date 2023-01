Patersdreef-festivaltraditie eindigt straks na dertig jaar en veertig edities: “Trots dat we onze stempel gedrukt hebben op Tielt”

TieltHet vijftiende gratis Patersdreef Indoor festival, dat op 4 februari in de Europahal plaats vindt, wordt ook het laatste. Daarmee komt een einde aan dertig jaar festivaltraditie, want het oorspronkelijke Patersdreef Outdoor festival dateert al van 1991. Franky Craeymeersch (63) en zijn team blikken tevreden terug op drie decennia muziek. “We worden wat ouder en het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers en sponsors te vinden. Al betekent dat niet dat we de muziekmicrobe helemaal loslaten.”

Het einde van het Patersdreef-festival is niets minder dan het einde van een tijdperk in Tielt, al is de laatste affiche van het festival er wel eentje om in te kaderen. Aangezien het ook om een jubileumeditie gaat, staan dit keer zes bands geprogrammeerd in plaats van vijf. Headliner is de Britse rockband Manfredd Mann’s Earth Band, die kan bogen op enkele absolute wereldhits. Het gaat overigens om het enige optreden in België dit jaar. Maar ook andere grote namen als Martin Turner (ex-Wishbone Ash) en Elliott Murphy & Band komen naar Tielt. Ook de Belgian Quo Band komt langs, net als bluesgitarist en vaste waarde Marino Noppe. Ook talent van eigen bodem komt terug aan bod met Hands Off The Barmaid.

Volledig scherm Een sfeerbeeldje van Patersdreef Indoor 2012 © Henk Deleu

Gratis

“Vaak krijgen we de vraag hoe we er in godsnaam in slagen om telkens met een mooie affiche uit te pakken en tegelijk het festival gratis te kunnen aanbieden”, zegt Franky. “Daar zitten onze trouwe sponsors uiteraard voor wat tussen. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn. En voor deze laatste editie hebben ze een extra effort gemaakt. Een tweede reden is dat we een zodanig gevestigde waarde geworden zijn in de muziekwereld, waardoor sommige bands graag een extra inspanning leveren om naar Tielt te komen. Tot slot is het nooit onze bedoeling geweest om, in tegenstelling met andere bekende festivals in België, winst te puren uit ons festival. Altijd probeerden we om vernieuwend en bepalend te zijn in het brengen van de betere cultuur- -en rootsmuziek naar Tielt, in de traditie van het Tieltse muziekverleden.”

Quote Begin jaren negentig was er plots een hiaat in de Tieltse muzieksce­ne. Er was wel Tien om te Zien, maar de échte muzieklief­heb­bers bleven op hun honger zitten. Dat hiaat hebben wij opgevuld.” Franky Craeymeersch

Geen leemte

Het Patersdreef-festival bouwde voort op de traditie die destijds in de Harlekijn (het kleinkunstcentrum in de Kortrijkstraat dat Jackie Vanmaele in de jaren zeventig runde) gestart werd, en op de optredens in De Kloef en de Marbel in de jaren tachtig en negentig. “Begin jaren negentig, in de beginjaren van VTM, was er plots een hiaat in de Tieltse muziekscene. Er was wel Tien om te Zien, maar de échte muziekliefhebbers bleven op hun honger zitten. Dat hiaat hebben wij opgevuld. Ik denk dat je gerust kan zeggen dat we toch onze stempel op Tielt hebben gedrukt. Net als de collega’s van Melkrock, trouwens. En de jongere muziek laten we liever aan hen over. En aan de mensen van ‘Dreef’ (het festival dat in 2017 Patersdreef Outdoor opvolgde - red.). Ook tijdens de Tieltse Feesten zorgen de verantwoordelijken, zoals Bart Gunst, voor de betere muziek. Een leemte laten we dus zeker niet achter. Integendeel. We blikken trots terug op de voorbije 30 jaar.”

De absolute hoogdagen van de Patersdreef liggen tussen 2002 en 2015. Toen kwamen onder meer Canned Heat, Creedence Clearwater Revival en Fischer-Z naar Tielt. “Het publiek kwam en masse vanuit Nederland, maar we hadden ook gasten uit Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Honderden Nederlanders kwamen hier traditioneel hun verlof inzetten waardoor we de camping telkens moesten uitbreiden. Maar na vijfentwintig Outdoor en vijftien Indoor Patersdreef Festivals, weliswaar met twee jaar pauze door corona, is het voor ons welletjes geweest. We worden wat ouder en het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers en sponsors te vinden. Al betekent dat niet dat we de muziekmicrobe helemaal loslaten. Maar het zal voortaan lokaler en kleinschaliger worden.”

Quote Dertig jaar hebben we met heel wat mensen samen lief en leed gedeeld op veertig festivals, zowel indoor als outdoor. Er is veel gezwoegd, gebouwd, gevloekt, gedronken en zelfs gehuild, maar ook gezongen, gedanst, getapt en gefeest. En daar zijn we dankbaar voor.” Franky Craeymeersch

Benefiet als nieuwe jaarlijkse traditie?

Vorig jaar organiseerde het team voor het eerst een klein benefietfestival in het OC in Aarsele, ten voordele van de Oekraïense vluchtelingenkinderen in Tielt. Met de opbrengst werden die getrakteerd op een dagje Plopsaland. “Daar hebben we nog wat centen van over en op 4 februari gaan we die kinderen en hun ouders allemaal uitnodigen in de Europahal, waar ze op gratis drank-en eetbonnetjes kunnen rekenen”, gaat Franky verder. “Anderzijds hebben we nu al een nieuw benefietoptreden gepland. In samenwerking met de Belgian Quo Band is er op 27 mei een benefiet in Aarsele, ten voordele van de stichting Me To You. Op de affiche staan Beuk uit Brugge, de Belgian Quo Band met Tieltenaar Rik Michels in de rangen, Rhino’s Revenge, de band van de bassist van Status Quo en tot slot ook de coverband Koyle. Wie weet wordt het het begin van een nieuwe traditie.”

Tot slot staat Franky erop om expliciet alle medewerkers en sponsors te bedanken. “Dertig jaar hebben we met heel wat mensen samen lief en leed gedeeld op veertig festivals, zowel indoor als outdoor. Er is veel gezwoegd, gebouwd, gevloekt, gedronken en zelfs gehuild, maar ook gezongen, gedanst, getapt en gefeest. En daar zijn we dankbaar voor.”

De deuren van de Europahal gaan op 4 februari al open om 14 uur. Meer info op www.facebook.com/patersdreef.

Volledig scherm Franky Craeymeersch en zijn kompaan Gino De Pypere in 2011 in de Patersdreef, toen het outdoor-festival, dat steevast in de marge van de Europafeesten plaats vond, aan de 20ste editie toe was.

