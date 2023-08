Pastorie Caeneghem in Met Vier en Bed: “Toen de camera’s weg waren ging het er wel wat losser aan toe”

Deinse­steen­weg blijft nog vijf weken gedeelte­lijk afgesloten voor het verkeer

De Deinsesteenweg in Tielt blijft nog minstens vijf weken lang in één richting afgesloten voor het verkeer. Nadat het zinkgat eerder werd hersteld, werden via een inspectie met een camera nog lekken gedetecteerd. “De hoofdriolering moet over een afstand van 400 meter worden gerenoveerd”, zegt Carl Van Kerkhoven van Aquafin.