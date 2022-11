Pastabar Della Anna heeft nieuwe uitbaters: “Recepten blijven hetzelfde als vroeger”

Het pasgetrouwde koppel woont samen in Meulebeke en waren vaste klanten van de pastabar. “Toen de vorige eigenaar om gezondheidsredenen een overnemer zocht, aarzelden we niet lang”, vertelt Ali. Hij heeft Turkse roots, maar is geboren en getogen in België. Hij heeft al heel wat ervaring in de horeca onder de gordel. “Ik runde tot 2018 een pitazaak in Zulte, terwijl we ook in Gent een restaurant en een broodjeszaak hadden. Mijn ouders ontfermen zich nu over dat restaurant zodat Hulya en ik ons kunnen focussen op de pastabar.” Trouwe klanten kunnen overigens op beide oren slapen, want de twee zijn niet van plan om iets te veranderen aan het concept. “Misschien dat we op termijn ook broodjes zullen aanbieden, maar alle recepten waar de pastabar bekend om staat blijven sowieso behouden”, geeft Hulya nog mee.