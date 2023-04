Pasar zet lente in met molenwandelingen

Pumptrack strijkt terug neer aan sporthal

Sinds 2021 zet Ruiselede in op extra speelmogelijkheden in de zomer en dit jaar is dat niet anders. Zo kan je vanaf deze maand de ‘pumptrack’ opnieuw uittesten op het grasplein aan de sporthal. Op 19 april is er opnieuw de Buitenspeeldag op dezelfde locatie.