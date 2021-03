Parket doet oproep naar getuigen en camerabeelden na dodelijke steekpartij, onwetendheid weegt op familie: “We hopen snel antwoorden te krijgen”

Wingene Wingene zoekt chauffeurs om minder mobiele inwoners naar vaccinatie­cen­trum te brengen

7 maart De eerste oproepingsbrieven voor 85-plussers vallen binnenkort in de brievenbus. De gemeente Wingene is op zoek naar chauffeurs om minder mobiele inwoners naar het vaccinatiecentrum te brengen. Je kandidaat stellen kan op www.wingene.be/chauffeurs-gezocht. In ruil krijg je een correcte vergoeding, een verzekering en eeuwige dankbaarheid.