Parket doet oproep naar getuigen en camerabeelden in dodelijke steekpartij: dader(s) nog steeds voortvluchtig

Twee dagen na de dodelijke steekpartij in het centrum van Tielt zijn nog steeds geen verdachten opgepakt en is ook nog niet duidelijk waarom Leander Quintyn dood moest. Het parket doet nu een oproep naar getuigen. “We roepen mogelijke getuigen op om zich te melden”, zegt Katlijn De Wispelaere van het parket van Brugge. “Daarnaast zijn we ook op zoek naar camerabeelden van bewoners die beveiligingscamera’s hebben hangen. Vooral de beelden vanaf zaterdagavond 22 uur zijn voor ons erg interessant. Daarnaast vragen we ook aan autobestuurders die zaterdagavond nog in het centrum van Tielt hebben gereden en die een dashcam in hun auto hebben, om ons die beelden te bezorgen.”