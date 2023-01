Papstampers zamelen 2.500 euro in voor ALS-liga

Pittem/Ichtegem Colruytdie­ven krijgen tot 40 maanden cel voor 58 feiten in amper 51 dagen

Twee Georgiërs van 28 en 33 jaar oud hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van respectievelijk 40 en 30 maanden gekregen voor een hele reeks winkeldiefstallen. Volgens het parket pleegden ze liefst 58 feiten in amper 51 dagen tijd. En dat over gans België.

4 januari