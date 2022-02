Papa richt vechtsportclub voor kinderen vanaf 7 jaar op: “We promoten geen geweld, maar maken jeugd weerbaar”

Pittem Omgevings­wer­ken Plaatsmo­len­weg bezig, buurt blijft bang voor nieuwe waterover­last: “Alles kwam terug na beelden van Pepinster”

De omgevingswerken aan de Plaatsmolenweg zijn volop bezig. De nieuwe verkaveling zorgt al langer voor ongerustheid in de omliggende wijken, want het gaat om overstromingsgevoelig gebied. Renzo Callant van oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem maakt zich naar aanleiding van de werken zorgen, maar volgens schepen van Openbare Werken Chris Marreel (CD&V) is er geen enkele reden tot ongerustheid. De buurt blijft echter bang.

8 februari