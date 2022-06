Oxfam mag voor terrasje zorgen aan ‘t Vijverhof tijdens Tieltse Feesten

Ruddervoorde/Zwevezele/Brugge "Al minstens zeven Michelin­ster­ren komen koken": gastrono­misch dineren bij een kasteel en nadien overnach­ten in zomerse pop-up van Steven (39) en Tursen (44)

Ze kennen elkaar als collega’s in de hotelschool Spermalie in Brugge, maar gaan komende zomer ook op zakelijk vlak samenwerken. Steven Devriendt (39), gekend van restaurant Cuisine Kwizien in Zwevezele, en Tursen Ringston (44) openen zes weken lang pop-up SENSI bij het kasteel Lakenbossen in Ruddervoorde. Ze gaan er koken in een op vuur gestookte buitenkeuken en zullen daarbij af en toe geruggesteund worden door een sterrenchef. “Na het diner kunnen gasten bovendien overnachten in één van onze glampingtenten”, zeggen ze trots.

7 juni