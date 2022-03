Overweg in Aarsele dicht door werken

Oostrozebeke Oekraïense Irina vangt mama en zus in Oostrozebe­ke op en start inzamelac­tie: “Kwestie van tijd voor bommen ook op mijn geboorte­stad vallen”

De oorlog in haar thuisland Oekraïne laat Irina (33) niet los. Ze vangt thuis in Oostrozebeke al haar zus Veronika (19) en moeder Natalia (53) op, maar ze wil nog meer doen. Om landgenoten te helpen organiseren ze nu een inzamelactie. “Het doet ontzettend veel pijn dat we onze vader en heel wat vrienden hebben achtergelaten.”

