Overnachten tussen de hangbuikvarkentjes? Dorpsboerderij lanceert glamping met zelfgebouwd wagentje

SchuiferskapelleBlijven slapen tussen de kippen, de geiten en de varkentjes op het platteland? Het kan vanaf september bij dorpsboerderij Nest in Schuiferskapelle. Uitbaters Joke Goemaere en haar man Augustijn Kindt timmerden namelijk een knus gastenverblijfje in elkaar.

Joke en Augustijn stampten in het najaar van 2020 een kleine kinderboerderij uit de grond in hun achtertuin in de Dosseweg in Schuiferskapelle. De jonge ouders haalden daarvoor zelfs een mooie subsidie van Vlaanderen binnen, ook al is dat niet evident voor privépersonen. Sinds de opening in februari 2021 sloot het dorp de nieuwe aanwinst in de armen. Er zitten varkentjes, geitjes en kippen, er is een mooie cafetaria en een centrale speelzone. De boerderij is erg populair bij de kinderen van de nabijgelegen basisschool De Dorpsparel, waarmee de dorpsboerderij sinds dit jaar nauw samenwerkt.

Quote Het past perfect bij ons concept. En toeval of niet, mijn man was vorige zomer net door zijn klusjes heen. We haalden een bouwpakket in huis en staken zelf de handen uit de mouwen. Joke Goemaere

Daar komt vanaf 1 september een nieuwe troef bij. Voortaan kan iedereen overnachten in een nieuwe ‘pipowagen’ op het domein. Het gaat om een soort zigeunerwagentje, met een klein keukentje en plaats voor twee volwassenen en twee kinderen. “We hadden dit soort wagentjes al eerder gezien op andere locaties en het leek ons erg leuk om dit ook bij ons te introduceren”, zegt Joke Goemaere. “Het past perfect bij ons concept. En toeval of niet, mijn man was vorige zomer net door zijn klusjes heen. We haalden een bouwpakket in huis en staken zelf de handen uit de mouwen. Met tussenpozen hebben we er een jaar aan gewerkt. Gust bouwde het, een vriend zorgde voor de dakbedekking en ik oliede het huisje in. Voor de inrichting kozen we tweedehandsspulletjes. Ik schuimde wat marktjes af en mijn moeder maakte de gordijntjes.”

Volledig scherm De hangbuikvarkentjes van Nest worden graag geaaid © Sam Vanacker

Geitjes voederen

De mogelijkheid om aan ‘glamping’ te doen bij Nest staat nog maar net online, al verbleven de eerste gasten er vorige week al. “Eerder hadden onze kinderen er uiteraard al in overnacht en vorig weekend hadden we een grootmoeder met haar kleinkinderen. Het wagentje staat net naast de weide met de geitjes, dus van zodra je opstaat kan je meteen helpen met het voederen van de dieren. Bijzonder leuk voor de kinderen.”

Voor een overnachting in de pipowagen van de dorpsboerderij betaal je 60 euro per nacht. Wie dat wil kan een lakenpakket bestellen voor 7 euro per persoon. Ontbijt wordt niet voorzien, al staat er wel een koelkast en een kookplaat in het wagentje. Meer info op www.dorpsboerderijnest.be.

Volledig scherm Het interieur van de pipowagen werd aangekleed met tweedehandsspulletjes © RV/Nest

Volledig scherm © RV

