Overgrootvader van omstreden Amerikaans congreslid George Santos was afkomstig van Tielt

Hij had de verkiezingen in een deelstaat van New York nog niet gewonnen of er lekten al berichten uit dat het Republikeinse Congreslid George Santos niet bepaald is voor wie hij zich uitgaf. In tegenstelling tot wat hij beweerde heeft hij geen diploma’s hoger onderwijs, terwijl hij ook over zijn werkervaring loog. Santos (34) had ook beweerd dat zijn grootvader aan moederszijde Joods-Oekraïense roots had en dat hij in België zijn grootmoeder ontmoette, waarna ze samen uit angst voor de nazi’s naar Brazilië zijn gevlucht. Zowel The New York Times, CNN als het Joodse tijdschrift Forward ontdekten dat dat onmogelijk was, aangezien de grootouders van Santos in Brazilië geboren werden.