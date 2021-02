Ouders en zus treuren om populaire Xander (22), na motorongeval: “Zijn vrienden waren zijn leven”

Pittem Afghaans gezin wordt wakker met hakenkruis op rolluik: “Ze denken dat ze iets verkeerd hebben gedaan en niet meer welkom zijn”

25 februari Een Afghaans gezin uit Pittem is deze week het slachtoffer geworden van vandalisme. Woensdagochtend ontdekten ze op het rolluik van hun woonst in de Heidenskerckhofstraat een hakenkruis. De politie is een onderzoek gestart.