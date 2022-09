Orgelkring Chamade brengt Oekraïense vluchtelinge naar Sint-pieterskerk als gastartiest

Chamade organiseert elk jaar in september een reeks concerten op zaterdagavond. Aanstaande zaterdag is het de beurt aan de Antwerpse organist en muziekdirecteur Peter Van de Velde. “Hij brengt een bijzondere gast mee”, legt voorzitter Jan Van Eyck uit. “Anastasiia Staroselska vluchtte samen met haar zoon aan het begin van de invasie naar België. Haar man bleef om te vechten. Ze vond een onderkomen in Antwerpen, waar ze in contact kwam met Peter Van de Velde. De mezzo-sopraan werkte aan het Nationaal Academisch Theater voor Drama en Operette in de stad Sumy en nam deel aan verschillende operaproducties en concerten, maar ook aan internationale wedstrijden. We zijn bijzonder verheugd haar te mogen verwelkomen in Tielt.” Het concert start om 19 uur. Inkomkaarten zijn aan de deur verkrijgbaar aan 10 euro.