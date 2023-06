Optredens, lichtjesshow en motorrondrit tegen kinderkanker: tweede ‘Wheels & Lights’ op komst

Bas (43) en Eva (46) openen wijncafé ‘Cyriel’ in hoevetuin in Nevele: “Samenwer­ken lukt ons niet zo goed, maar samen mensen ontvangen wel”

Genieten van een heerlijk glas wijn in een groene oase doe je binnenkort in Cyriel, het pop-upwijncafé van Bas Bogaerts (43) en Eva Schampaert (46) in Nevele. Naast drankjes en hapjes zorgt het koppel ook voor muziek en een overnachting in een glamping-tent. “Cyriel is allesbehalve een typische zomerbar, bezoekers moeten nog altijd het gevoel krijgen dat ze in onze tuin zitten”, zegt Eva. Het wijncafé is nog in volle opbouw, maar wij gingen al eens langs.