Opticien Bert opent nieuwe zaak in Kortrijkstraat

Bert is een geboren en getogen Tieltenaar die de voorbije vier jaar heel wat ervaring opdeed bij opticiens in de brede regio. “Van meet af aan was het de bedoeling om op termijn zelfstandig te worden en een eigen zaak te starten in mijn thuisstad”, vertelt hij. “Met Optiek Uniek realiseren we die droom. Met de naam verwijzen we niet alleen naar onze unieke, persoonlijke aanpak, maar ook naar het feit dat iedereen uniek is. Ik draag zelf al lang een bril en weet als geen ander hoe belangrijk het is om op de juiste manier geholpen te worden. Daarom hebben we een heel breed aanbod en zetten we ook in op moderne technieken. Zo kunnen klanten hier een 3D-gezichtsscan laten uitvoeren, waardoor we de niet alleen de glazen, maar ook de montuur perfect op maat kunnen maken.”