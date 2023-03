Oproep voor evenementen voor ‘Tielt Zomert’

LEVENSVER­HAAL. Belgisch Kampioen haarkappen Pierre Malfait overleden: “Zoals ze in Petegem zouden zeggen: ‘hij was zoals een coiffeur moest zijn’”

In Deinze is herenkapper Pierre Malfait overleden op 75-jarige leeftijd. Pierre was een bekend gezicht in Deinze. In 1966 werd hij Belgisch kampioen haarkappen en hij baatte jarenlang Kapsalon Pierre uit aan de Martinusrotonde in Petegem-aan-de-Leie. “Hij was een aangename man en dat zullen al zijn klanten beamen. Hij kon over alles meepraten.” Een portret van de oerkapper.