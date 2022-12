Oppositie neemt nieuwe belasting op de korrel: “Iedereen met een ondernemingsnummer wordt onterecht geviseerd”

De ‘belasting ter stimulering van duurzame energie’ zal zowel de bestaande milieubelasting als de belasting op drijfkracht vervangen. Voor die laatste belasting had Tielt eerder al een alternatief op basis van energieverbruik klaar, maar doordat VOKA dat aanvocht bij de Raad van State werd die geschrapt. In de plaats komt een belasting die berekend wordt op de bedrijfsoppervlakte. Alle bedrijven kleiner dan 2.500 vierkante meter zullen 100 euro per jaar moeten betalen, al kan er korting toegestaan worden als er geïnvesteerd wordt in duurzame energiebronnen.

Quote Het gaat om advocaten en dokters, maar ook thuisver­pleeg­sters, mensen die in de kinderop­vang staan, freelan­cers en tal van andere kleine onderne­mers die van thuis uit werken en het al moeilijk genoeg hebben Simon Bekaert

Belastingverhoging

Vooruit heeft het daar erg moeilijk mee. “In de krant zegt deze meerderheid doodleuk dat er geen belastingverhoging komt. We vroegen de cijfers op. De twee oude belastingen leverden 250.000 euro op. Deze belasting wordt op 500.000 euro begroot. Dit is wél een belastingverhoging. Bovendien wordt iedereen met een ondernemingsnummer geviseerd. Het gaat om 2.835 mensen. Dat zijn advocaten en dokters, maar ook thuisverpleegsters, mensen die in de kinderopvang staan, freelancers en tal van andere kleine ondernemers die van thuis uit werken en het al moeilijk genoeg hebben. Allemaal moeten die plots 100 euro per jaar betalen, nog bovenop de provinciebelasting op bedrijven. En investeren in pakweg zonnepanelen kunnen ze niet als ze werken vanuit een gezinswoning, want dat levert gegarandeerd problemen op met de fiscus.”

Gelijkheidsbeginsel

Bekaert wees er ook op dat er in het reglement staat dat weilanden van land- en tuinbouwbedrijven niet meegerekend worden. “Dat is onwettig en gaat in tegen het gelijkheidsbeginsel. Belastingplichtigen moeten gelijk behandeld worden. Als één bedrijf naar de Raad van State stapt, is de kans niet onbestaande dat het reglement geschrapt wordt.” Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA) sloot zich aan bij de mening van haar collega en vulde aan. “Als je duurzame energie wil promoten, moet je met subsidies komen, niet met een belasting. Bovendien is oppervlakte geen correcte maatstaf.”

Schepen van Financiën Grietje Goossens (Iedereen Tielt) counterde. “Dit is geen nieuwe belasting, in de zin dat we al sinds het begin van deze legislatuur af willen van die stokoude belasting op drijfkracht. En daar zijn we nu eindelijk in geslaagd. Oppervlakte lijkt me trouwens wel een objectieve maatstaf, want ook de provinciebelasting op bedrijven wordt berekend op basis van de oppervlakte.”

