Oppositie bezorgd om Gildhof na moeilijke jaren: “We klimmen langzaam maar zeker uit het dal”

“Het Gildhof was ooit een van de meest gerenommeerde cultuurcentra van heel Vlaanderen”, aldus Birger De Coninck (Vooruit). “Het is belangrijk dat we een gewaardeerd cultuurcentrum blijven en niet afglijden naar een veredeld parochiecentrum. Naar verluidt is er nu geen vaste technieker meer in het Gildhof, iets wat voor een cultuurcentrum toch onmisbaar is. Anderzijds zien we dat de samenstelling van de Raad van Bestuur wijzigt (Christophe Verstraete wordt vervangen door Ines Dehullu - nvdr.) Een teken aan de wand? En tot slot was ook het theatercafé lange tijd gesloten. We maken ons zorgen.”