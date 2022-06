Op zoek naar een tijdloze woning in een rustige omgeving? Dan is dit project van Durabrik in Tielt iets voor jou

Comfortabel wonen in een kindvriendelijke buurt, dat is wat je van het nieuwe Durabrik-woonproject in de Azalealaan en de Georges Pannemaeckerstraat in Tielt kan verwachten. Benieuwd wat het project nog meer te bieden heeft? Ontdek het hier.

• Praktische indeling

Bij het project in Tielt heb je de keuze tussen open en halfopen bebouwingen met maximum vier slaapkamers. Een eerste pluspunt is de indeling van de woningen. “Beneden kom je via een handige inkomhal in de leefruimte. Via de keuken kan je rechtstreeks naar je terras om gezellig buiten te eten. Je voorraad krijgt een plek in de berging vlak naast de keuken. Daarbij kan je kiezen tussen een carport en meer ruimte binnen, of een inpandige garage waar je naast je auto ook nog heel wat andere spullen kwijt kan”, vertelt Filip Vandermeeren, die voor Durabrik werkt.

• Toplocatie

“Het project bevindt zich aan de rand van Tielt, vlak bij de N35 richting Aalter en Roeselare. Dat betekent dat je met de wagen snel in het centrum bent, maar ook een goede verbinding hebt naar de E40. Neem je liever de trein, dan vind je het station op zes minuten van je thuis”, gaat collega Vincent Sohier verder. “Ook de locatie is dus zeker een troef.”

• Rustige buurt

Verder staan de huizen in een rustige buurt waar veel jonge gezinnen wonen en waar je kinderen volop kunnen buitenspelen met hun vriendjes. In de straat is er ook veel groen, wat het landelijke karakter van de buurt benadrukt. Wandel je graag? Dan kan je naar de Meikensbossen of de provinciedomeinen ’t Veld en de Baliekouter. De Molenlandroute brengt je dan weer langs de verschillende molens in de streek.

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Durabrik

• Energiezuinig

Nog een voordeel: Durabrik bouwt alle projecten zo energiezuinig mogelijk. Ook in Tielt is dat het geval. “Dankzij de beschermende buitenschil en de zonnepanelen op het dak haalt je huis een E-peil lager dan of gelijk aan E20. Dat is heel wat beter dan de norm. En dankzij deze zeer goede energieprestatie hoef je als eigenaar vijf jaar lang geen onroerende voorheffing te betalen”, zegt Filip.

• Prijsvastheid

“Tot slot ben je bij Durabrik in goede handen. Zo kan je met een gerust hart kopen want wij werken met een vaste prijs”, aldus Filip. “Dat wil zeggen dat bij contractondertekening de afgesproken prijs niet meer stijgt ook al stijgen de grondstofprijzen.” “Ook handig is dat de woningen al ver gevorderd zijn. Je kan er dus snel intrekken. Maar vlug zijn is de boodschap want er zijn nog maar twee woningen beschikbaar”, zegt Vincent nog.

Wil je meer informatie over deze woondroom? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm De woningen beschikken over een mooie tuin. © Durabrik