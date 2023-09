“Oorzaak van vervuiling in Poekebeek ligt niet in Tielt”

Mijnenergie Hoelang kan je zeker zijn van een ‘vaste’ prijs voor energie? En wat met een variabel tarief of contract voor onbepaalde duur?

Vaste, variabele en dynamische tarieven, contracten van één, twee, drie jaar of zelfs onbepaalde duur… De mate waarin je zeker bent van de energieprijs die je moet betalen en voor welke termijn die geldt, lopen aardig uiteen. Bovendien is de terminologie niet altijd even helder. Mijnenergie.be zorgt voor opklaring.