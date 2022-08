Oorlogsbunker op Collegesite maand vroeger gesloopt dan gepland, Heemkundige Kring in zak en as: “Had op z’n minst nog even opengesteld kunnen worden voor publiek”

Tielt vormde in de Eerste Wereldoorlog het hoofdkwartier van de Duitsers en telde ooit vijf grote oorlogsbunkers. De laatst overblijvende ervan, een schuilkelder voor hoge Duitse officieren, lag in de oude tuin van het voormalige college. “In 2013 al wezen we het stadsbestuur op het historische belang ervan”, zegt huisarts-historicus Jan Vandermeulen. “De bunker dateert uit 1917 en was toegankelijk vanuit de kelder van het college. In de tuin was ook een bovengrondse toegang. De ruimtes waren in bovendien in uitstekende staat, want in de jaren vijftig liet de school de toegang dicht metsen, waarna de bunker als waterreservoir gebruikt werd. Het archeologisch onderzoek op de collegesite was de perfecte gelegenheid om die bunker al dan niet tijdelijk te openen voor het publiek. Het had zo’n mooie troef voor onze stad kunnen zijn. Helaas is het kalf nu verdronken. Schandalig.”