Ook Tielt haalt de broekriem aan: alle lichten uit ‘s nachts en thermostaat lager in openbare gebouwen

Birger De Coninck (Vooruit) kwam donderdagavond tijdens de gemeenteraad met een reeks voorstellen om energie te besparen, waarop schepen Joris Vande Vyvere (CD&V) het maatregelenpakket van de stad uit de doeken deed. Eerst en vooral gaan de lichten overal uit ‘s nachts. “Tussen 23 uur en 4.30 uur zal de openbare verlichting overal gedoofd worden, met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. De verlichting van monumenten gaat mee met dat brandregime. Dus ook de verlichting van de Hallentoren gaat uit. Hetzelfde werd trouwens ook al beslist in onze buurgemeenten.” Nog op vlak van openbare verlichting blijft Tielt verder inzetten op de verledding van de lichten, al zit een versnelde uitvoering daarvan er niet in. De kerstverlichting tot slot blijft hetzelfde als vorig jaar, maar ook die lichten gaan uit tussen 23 en 4 uur. Op de sportterreinen wordt voorts nagegaan of er timers voorzien kunnen worden zodat de lichten na de trainingen sneller gedoofd worden.

Graadje lager

Een andere maatregel die ook in andere steden en gemeenten genomen wordt is het lager zetten van de thermostaten in openbare gebouwen. “Waar mogelijk gaan we de thermostaten begrenzen. In openbare gebouwen gaat de temperatuur naar 19 graden overdag (tegenover 21 nu - nvdr.) en naar 15 graden ‘s nachts. De brandtijd van de verwarmingsketels zal ook overal in de mate van het mogelijke aangepast worden, zodat de verwarming ‘s morgens wat later in gang schiet. Daarnaast wordt het personeel ook volop gesensibiliseerd. Hetzelfde voor de inwoners. In de volgende editie van het stadsmagazine staan vier pagina’s over hoe iedereen zelf eenvoudig energie kan besparen. Nog op vlak van energiebesparing lieten we zoals je weet ook gevelscans uitvoeren om warmteverliezen in kaart te brengen. Die thermografische foto’s staan ter beschikking van de inwoners en we merken dat de interesse ervoor toeneemt.”

Geen energietoeslag

Voor het verenigingsleven van Tielt wordt vooralsnog geen steun voorzien. “Het gros van de verenigingen gebruikt stedelijke infrastructuur, dus het is het stadsbestuur die de meerkost zal torsen”, aldus Vande Vyvere. “Dat zal een hele kluif worden, want een energietoeslag of dergelijke vragen aan de verenigingen, zoals in sommige gemeenten gebeurt, doen we niet.” Zowel Birger De Coninck (Vooruit) als Joris Tack (N-VA/Open Vld) stelden zich daar vragen bij. “Ik vrees nochtans dat veel verenigingen wel eens in de problemen zouden kunnen komen als ze afrekening krijgen", aldus Tack. “De kantine van het voetbal in Kanegem bijvoorbeeld is slecht geïsoleerd en krijgt een aparte afrekening. Die factuur dreigt compleet de pan uit te swingen.” Vande Vyvere opperde dat in zo’n geval een betaling in schijven aangewezen was.

Drukker in Sociaal Huis

De Coninck vroeg zich daarop af of het OCMW van Tielt meer steunaanvragen kreeg door de crisis. Volgens bevoegd schepen Klaas Carrette (CD&V) is dat (nog) niet het geval. “Meer aanvragen voor steun zien we voorlopig niet. Vermoedelijk zijn er nog veel mensen die nog een vast tarief hebben, al bestaat de kans dat de aanvragen in de toekomst zullen toenemen. Wel is het nu al een pak drukker geworden in het Sociaal Huis omdat mensen met vragen zitten rond energie in het algemeen.”

