Ook na 25 jaar Melkrock is vzw Heelal nog springlevend: “Corona heeft ons dichter bij elkaar gebracht”

Nand (27) en James (43) namen begin dit jaar de fakkel over van Frauke Verstraete en staan voortaan samen aan het roer van de vzw achter Melkrock. James, die in een vorig leven achter de tapkraan van De Nachtwacht stond, draait al mee in het bestuur sinds het prille begin. Nand daarentegen kwam pas in 2019 in het bestuur, samen met wijlen Becky Quissens. Haar plotse overlijden in 2021 kwam als een klap voor de vzw. “Becky was heel gemotiveerd en zat vol enthousiasme”, zegt programmator en bestuurslid Bram Vermeersch. “Ze was jong en we zagen een mooie toekomst voor haar binnen het bestuur. Haar dood was een grote schok. Helaas heeft ze nooit Melkrock kunnen beleven als bestuurslid.”

Vuurdoop

Voor Nand, die afkomstig is uit Wingene, wordt de 23ste editie van Melkrock na twee jaar coronastilte zijn vuurdoop als (co)voorzitter. Al is hij al van jongs af aan vertrouwd met het festival. “Ik liep school in Tielt en toen ik veertien was ben ik voor het eerst met vrienden naar Melkrock gegaan. Sindsdien was ik elk jaar van de partij. Ik woon ondertussen in Gent, maar voor Melkrock keer ik elk jaar terug. En ik ben lang de enige niet. Voor veel uitgeweken Tieltenaars en veel jonge gezinnen is Melkrock een mooie traditie. Daar zet ik met plezier mijn schouders onder, ook al hadden we na corona toch een dipje.”

Quote We merkten dat het enthousias­me wat zoek was na corona. Daar hebben we een mouw aan gepast door terug regelmatig fysiek samen te komen om te vergaderen. Dat bracht ons letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. We pakten het opnieuw aan als groep en eigenlijk voelt dit voor ons als een nieuw begin.” Bram Vermeersch

Bram, die ook in Gent woont, bevestigt dat. “Niet dat het voortbestaan van het festival ooit op het spel gestaan heeft, maar het was na twee jaar stilte toch wat trekken om weer op gang te komen. We hebben weliswaar een goed uitgewerkt draaiboek en iedereen heeft zijn taken, maar we merkten dat het enthousiasme wat zoek was na corona. Na twee jaar niet aan Melkrock te hoeven denken is het verleidelijk om na je werkdag gewoon een terrasje te doen. Daar hebben we een mouw aan gepast door terug regelmatig fysiek samen te komen om te vergaderen in De Nachtwacht. We gingen terug naar de basis en dat bracht ons letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. We pakten het opnieuw aan als groep en eigenlijk voelt dit voor ons als een nieuw begin. En met het nieuwe covoorzitterschap hebben we de perfecte combinatie van ervaring en jong geweld.”

Meer beleving

Volgens Nand wordt 2022 een overgangsjaar voor Melkrock. “Festivals zijn de voorbije jaren veel veranderd. Met louter een podium, een frietkraam en een bar met bier kom je er niet meer. Niet alleen de namen op de affiche zijn van tel, maar ook de inkleding en de algemene beleving van het festival. Voor dit jaar zorgen we alvast voor een nieuwe cocktailbar, maar vanaf 2023 willen we veel sterker inzetten op die beleving. Anderzijds hebben we sowieso al een fantastische locatie, terwijl de sfeer altijd goed zit op de Watewy. Ook de laagdrempeligheid, de lage prijzen en het familievriendelijke aspect zullen altijd behouden blijven. Ook nu zorgen we trouwens voor een speelstraat met springkastelen voor de kinderen.”

Op muzikaal vlak blijft Melkrock grote namen combineren met relatief onbekend talent. In veel gevallen groeien die onbekende bands na Melkrock uit tot grote namen. “Een formule die werkt”, gaat Bram verder. “We hebben een klepper als Flip Kowlier, terwijl ook cultfenomeen Willy Organ op het podium staat. Die laatste hadden we eigenlijk al geboekt voor 2020 in de zijtent. Zijn ster is gerezen, dus krijgt hij een plaatsje op het grote podium. Tegelijk laten we met Pothamus, Peuk, Divided en Brennt und Klakmatrak ook het stevigere werk aan bod komen. Nieuw is dat Radio Topkaas na tien mooie jaren niet meer op de affiche staat. In de plaats zal Radio Figaro overdag voor randanimatie zorgen en met een dj-set het festival afsluiten in de zijtent.

Tickets voor Melkrock 2022 kosten 25 euro in voorverkoop en 30 euro aan de deur. meer info en kaarten bestellen via www.melkrock.be.

