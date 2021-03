“Ooit brak hij in een dronken bui zijn pols op mijn hoofd”: Louise (25) wil partnergeweld uit taboesfeer halen met song

You hurt me physically and left a mental scar. There is no one else I loved as you by far. I always try to put the blame on me and so I kept myself from finally breaking free. I didn’t know there was another option for me though. Until I finally turned around and closed the door. Het zijn enkele regels uit ‘Front Row Tickets’ van Mary Lou, het alter ego van Louise Defauw. Het nummer gaat over partnergeweld. De Tieltse spreekt uit eigen ervaring. “Het was een heel intense liefde. Ik was erg verliefd en aanvaardde alles van hem. Zonder te beseffen dat het fout was.”