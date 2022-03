Onthaalouder Kim zamelt hulpgoederen in voor Oekraïnse moeders: “Mijn hart bloedde toen ik de beelden zag”

Pittem/TieltKim Deman, die in Pittem kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes runt, zet samen met Ferm Kinderopvang en de Pastorale Eenheid Sint-Jakob een inzamelactie op poten om jonge Oekraïnse moeders te helpen. Pampers, poedermelk, droge voeding en verzorgingsproducten kunnen zaterdag afgezet worden in de Sint-Pieterskerk in Tielt.

Toen ze de beelden zag van moeders en kinderen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne besloot Kim Deman om te helpen. “Mijn hart bloedde”, zegt ze. “Ik heb zelf twee mensen van Oekraïnse afkomst in de familie, en de situatie is schrijnend. Mensen moeten daar bevallen in schuilkelders of in metrostations. Vanuit mijn job ben ik uiteraard ook begaan met het lot van moeders en kinderen. Daarom richten we ons met Moeders voor Moeders ook specifiek op de Oekraïnse mama’s. Vooral melkpoeder en babyvoeding is belangrijk, want door de stress zal de borstvoeding bij veel jonge mama’s wellicht moeilijk gaan.”

Volledig scherm Een moeder steekt de Pools-Oekraïnse grens over met haar kind. © AFP

Transport richting ambassade

Kim nam contact op met Sandra Declerck van Ferm Kinderopvang en zij sprong meteen mee op de kar, net als haar man Chris Nemegheer, die diaken is in Tielt. “Dankzij de hulp van Sandra en Chris ging het plots snel”, gaat ze verder. “Nu al heb ik heel wat materiaal staan, maar de eigenlijke inzameling staat gepland voor zaterdag 12 maart. Tussen 10 en 12 uur en tussen 13.30 en 16 uur kan iedereen spulletjes binnenbrengen in de Sint-Pieterskerk in Tielt. Afhankelijk van de hoeveelheid zullen dan volgende week een of meerdere transporten geregeld worden richting de ambassade in Brussel. Van daaruit zal alles dan vertrekken richting Oekraïne.”

Kinderkledij of speelgoed wordt voor alle duidelijkheid niet ingezameld. “Het gaat om humanitaire hulp”, benadrukt Kim nog. “Concreet zoeken we melkpoeder, pampers, vochtige doekjes, tetradoeken, dekens, maandverbanden, borstcompressen en verzorgingsproducten voor zowel moeder als kind. Ook droge voeding en conserven, of andere levensmiddelen met een lange houdbaarheidsdatum zijn welkom.”

