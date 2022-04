Ontdek je stad tijdens de Tieltse Belevingswandeling

De wandeling vindt plaats op zondag 24 april. Je start aan Brouwerij De Poes in de Tenhovestraat. Je moet beginnen tussen 12.30 en 15 uur en kan kiezen tussen bewegwijzerde wandellus van 8 of 12 km. Er is ook een buggy- en rolstoelvriendelijk alternatief van 5 km voorzien. Als je graag wil deelnemen schrijf je je voor 20 april in via dit formulier. Je deelname is bevestigd na overschrijving op BE 63 0910 0025 0108. Als je je op voorhand inschrijft kost het 5 euro per persoon (kinderen t.e.m. 15 jaar gratis). Schrijf je je pas de dag zelf in dan betaal je 7,5 euro per persoon.