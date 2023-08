“Ons dochtertje begrijpt niet waar haar papa plots is”: drie verdachten aangehouden voor gewelddadig overlijden van Brandon (24)

Er zijn drie verdachten aangehouden voor het gewelddadig overlijden van Brandon Dewulf (24) uit Tielt. De jongeman werd vrijdagochtend dood aangetroffen in zijn kleine studio aan de rand van het centrum. Al snel kwamen drie jonge verdachten N.D., M.V. en T.S. in het vizier, zogenaamde ‘vrienden’ van Brandon. Dit weten we al over hen.

De politie trof het dode lichaam van Brandon Dewulf vrijdagmorgen aan in zijn kleine studio nadat zijn familie al enkele dagen niets meer van hem hoorde. Toen de politie zijn woning binnendrong, bleek Brandon volgens de eerste vaststellingen met geweld om het leven te zijn gebracht.

Doodslag

Al snel kwamen drie jongemannen in het vizier van de speurders: N.D., T.S. en M.V. Die laatste bood zich vrijdag aan bij een advocaat, zij gingen daarna samen naar de politie om zich aan te geven. Later konden ook N.D. en T.S. worden opgepakt.

De drie twintigers - zogenaamde ‘vrienden’ van Brandon - uit de omgeving van Tielt werden afgelopen weekend verhoord voor hun aandeel bij de zware feiten. Zondagvoormiddag kwam het drietal voor de onderzoeksrechter, die besliste om hen aan te houden voor de kwalificatie doodslag. Het parket geeft verder geen informatie in de zaak.

Nachtelijke ruzie

“Ook wij geven op dit moment nog geen commentaar”, reageert Thomas Vandemeulebroucke, advocaat van M.V. “Het is nog te vroeg om iets te zeggen. We willen eerst het onderzoek afwachten.” Vrijdag verschijnen de drie jongemannen voor de raadkamer, waar verder beslist wordt over hun aanhouding.

Wat er precies is gebeurd - de feiten vonden plaats woensdagnacht - kan het parket nog niet vrijgeven. “Hij zou die nacht ruzie hebben gekregen met die drie vrienden”, liet zijn verloofde Kira eerder optekenen aan onze krant. Zij kreeg die informatie van de politie. “Brandon vroeg hen om zijn studio te verlaten, maar ze begonnen hem daarna te slaan en lieten hem voor dood achter.” De jongeman overleed aan de gevolgen van de zware slagen die hij had geïncasseerd.

Volledig scherm Brandon Dewulf (24) en zijn vriendin Kira Sergeys. Rechts: de woning waar Brandon zijn studio had en waar hij is gevonden. © RV / Alexander Haezebrouck

Drugsverleden

Waarom Brandon er zo brutaal moest aan geloven, blijft speculeren. Het drietal kwam goed overeen met Brandon, ze spraken regelmatig af om te ‘chillen’. Vooral T.S. was een goede vriend van Brandon volgens zijn omgeving. Een van de drie zou onlangs nog enkele maanden hebben vastgezeten in de cel voor het gebruik en verkoop van verdovende middelen. De ander had ook een drugsverleden, de derde vriend had dan weer een alcoholprobleem.

Ook Brandon kwam vaker dan lief in aanraking met drugs. “Maar hij was juist op de goede weg”, zo getuigt zijn ex-vriendin waarmee hij een tweejarig dochtertje had. “Hij werkte aan zijn probleem en was al een tijdlang ‘clean’. Brandon ging iedere week naar Kompas om verder af te kicken. Ik zag hem opnieuw gelukkig worden.”

“Dat hij er niet meer is, zorgt voor een ongelofelijke leegte”, besluit de mama van zijn kind. “Ons dochtertje mocht hij elk weekend zien. Ze beseft het niet, maar ze voelt wel dat er iets veranderd is. Ze begreep niet waarom haar papa deze zondag niet meer op bezoek kwam.”

