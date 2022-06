Onderzoek naar man (42) die politie met met pijl en boog beschoot afgerond: Jürgen V. blijft verdacht van moordpoging en weerspannigheid

De feiten dateren van oktober vorig jaari in de stationsbuurt in Tielt. Jürgen V. - die met een zwaar alcohol kampte en al een tijdje psychische problemen had - vertelde toen aan een maatschappelijk werkster dat hij uit het leven wou stappen. De vrouw verwittigde de politie en zijn wamen ter plaatse. Het werd het begin van een urenlange interventie.

De agenten konden de deur nog net dichtgooien en de pijl boorde zich in de houten deur. Daarna schoot de dolleman nog enkele pijlen in het rond. Het signaal voor de politie om de speciale eenheden op te trommelen. De stationsbuurt werd afgezet en de veertiger verschanste zich in zijn woning. Pas uren later gaf de man zichzelf uiteindelijk aan de ordediensten over.