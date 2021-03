Onderzoek naar dodelijke steekpartij in Tielt zit muurvast: parket vraagt om beelden van dashcams en private camera’s

Tielt Scholensub­si­dies voor VTI en ‘t Nieuwland

3 maart Vlaanderen investeert deze maand via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) ruim 10 miljoen euro in bijna 150 scholenbouwprojecten. Ook het VTI en ‘t Nieuwland in Tielt krijgen een deel van de koek.