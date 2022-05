Ondernemende studentes lanceren herbruikbare broodzak: “Klassieke zakken kunnen niet gerecycleerd worden door het synthetische laagje. Dus zochten we een duurzaam alternatief”

Tielt/EekloWist je dat er elk jaar in België meer dan een miljard niet-recycleerbare broodzakken in de vuilnisbak belanden? Vier ondernemende studentes willen daar verandering in brengen en lanceren een herbruikbare broodzak. De zak is gemaakt van reststoffen uit de kledingindustrie en bestreken met een laagje bijenwas. “Je kunt er makkelijk anderhalf jaar mee weg”, zegt Lucia Haepers uit Schuiferskapelle (20). “Bovendien bewaart je brood ook langer.”

Lucia woont in Schuiferskapelle en volgt samen met Pauline Stuckens (21, Buggenhout), Evy De Sutter (21, Eeklo) en Marthe Hoskens (20, Sint-Niklaas) KMO-management aan de Arteveldehogeschool in Gent. De herbruikbare broodzak is hun bachelorproef. Na een succesvolle crowdfundingcampagne dit voorjaar, waarmee de vier dames vlot 1.800 euro startkapitaal inzamelden, werd hun onderneming ‘Beekery’ boven de doopvont gehouden en sinds half april zijn de herbruikbare broodzakken te koop bij zeven bakkerijen in West-en Oost-Vlaanderen. Het is de bedoeling dat klanten telkens die broodzak meenemen naar de bakker en zelf vragen om het brood in de herbruikbare zak te stoppen.

Van lingerie naar brood

“Toen we aan het nadenken waren over een onderwerp vertelde de mama van Marthe, die in de lingeriesector werkt, dat bh’s best wel erg flink verpakt zijn. Met de lingerie hebben we niks gedaan, maar we zijn wel verder gegaan met het idee van overtollige verpakkingen. Tijdens onze research ontdekten we dat er jaarlijks in België meer dan 1 miljard broodzakken in de vuilbak belanden. Die kunnen niet worden gerecycleerd door het synthetische laagje. Dus zochten we een alternatieve verpakking. We haalden de mosterd in Nederland, waar men op vlak van ecologisch en duurzaam verpakkingsmateriaal al wat verder staat dan in België. De broodzakken worden in Nederland gemaakt van restkatoen uit de kledingindustrie en bestreken met een laagje bijenwas.”

Volledig scherm Ook fruit kan in de zak bewaard worden. © Beekery

Duur

Een herbruikbare broodzak kost 19 euro. Best duur, maar volgens Lucia biedt de zak niets dan voordelen. “De prijs is relatief, zeker als je bedenkt dat elke Belg gemiddeld jaarlijks 90 broodzakken weg gooit. Al die zakken kan je vervangen door één zak. Het brood blijft in onze zakken een week zacht en er kunnen ook groenten en fruit in bewaard worden. Bovendien kan je de zak ook gebruiken als lunchzak voor werk of school. Tot slot mogen ze ook in de diepvriezer.”

Volgens de studenten zijn er nu al 160 broodzakken van Beekery in omloop. In onze provincie kan je ze alvast vinden bij bakkerij Jozeph in Brugge, maar ook bij ‘t Een en ‘t Ander in Schuiferskapelle, bij bakkerij De Craemer in Tielt en bij de Artemeersmolen in Poeke worden de zakken verkocht. Meer info op https://beekery.wixsite.com of op de Facebookpagina van Beekery.

Volledig scherm © Beekery

Volledig scherm © Beekery