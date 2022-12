Nieuwjaarsreceptie terug van weggeweest

Tielt Vaccinatie­cen­trum sluit de deuren

De allerlaatste priksessie in het vaccinatiecentrum Tielt Noord is voorzien op woensdag 21 december. Wie nog gauw een afspraak wil boeken voor een coronavaccinatie in de Galgeveldstraat, kan dat via info@vaccinatiecentrumtielt.be of 051/12.30.20. Vanaf januari dien je je voor een vaccin te wenden tot je huisarts of apotheker.

18 december