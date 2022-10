Nieuwe uitbater gooit concept van Cirque Central grondig om: “Maandelijkse optredens, pasta, wafels en cocktails op de kaart en elke zaterdag Club Central”

De nieuwe verantwoordelijke van het café, die in Zwevezele woont en ook een van de trekkers was van de eerste Knipse Feesten afgelopen zomer, toverde de voormalige jongerenclub om tot een eet-en praatkroeg voor een breed publiek, al blijven jongeren ook welkom. “Het concept is tweeledig”, legt hij uit. “Tijdens de week houden we met ‘Cirque Central’ de drempel zo laag mogelijk. Iedereen kan hier binnen of op het terras komen genieten van een stukje taart, een wafel of een huisgemaakte sangria, terwijl we ook tapas en pasta bieden. De keuken is doorlopend open, tot ‘s avonds laat. Anderzijds blijven we op zaterdagavond inzetten op ‘Club Central’, waarbij de nadruk dan eerder op het nachtleven ligt, zoals vroeger.”