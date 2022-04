Nieuwe Tieltse zomerbar opent de deuren: “Geen pop-up, maar permanente aanwinst voor El Parador”

TieltIn de tuin van hotel-restaurant El Parador By Shamrock opende donderdag voor het eerst een gloednieuwe, indrukwekkende zomerbar. De bar biedt plaats aan zowat 150 gasten en moet een permanente aanwinst vormen voor El Parador. “Zelfs in de winter zal hier kunnen genieten van een drankje en een hapje”, zegt Jochen Heytens. “Zo gaan we hier dit najaar ook het WK voetbal uitzenden.”

Al bij de heropening van El Parador, dat september 2021 overgenomen werd door voormalige concurrent Shamrock, lieten Jochen Heytens en Annelies Vlaemynck verstaan dat ze plannen hadden voor een nieuwe zomerbar in de ruime tuin van het complex. Die bar, die uitgebaat wordt door hun kinderen Nicolas (24) en Renée (22), is ondertussen helemaal af. Er werd geen half werk geleverd. “De bar kan wel tegen een stootje”, zegt Nicolas. “Dat moest ook wel, want we zijn niet van plan om alles hier elk jaar opnieuw op te bouwen. De bar zal niet het hele jaar door open zijn, maar dit wordt wel een permanente troef. Wellicht eind september gaat de bar terug even dicht, maar met het WK in november en december gaan we zeker opnieuw open.”

Grondwerken

De grondwerken gingen van start in februari. Er werden nieuwe ondergrondse nutsleidingen getrokken vanuit het restaurant naar de tuin, terwijl er ook een betonplaat werd gegoten voor de bar. In maart ging de eigenlijke opbouw van start. “Voor de U-vormige toog deden we toevallig inspiratie op tijdens een uitstapje in het zuiden van Frankrijk”, vertelt Jochen. “Het is een heel praktische, ruime werkruimte geworden. Niet alleen drankjes, maar ook kleinere hapjes en sharing plates zullen hier gemaakt worden. Op de kaart staan bijvoorbeeld ribbetjes, tijgergarnalen en en kipreepjes. Voor de echt grote honger verwijzen we de mensen voor alle duidelijkheid wel door naar het restaurant van El Parador. Maar omgekeerd kunnen klanten van het restaurant hier wel komen aperitieven, onder de tent of in de zon.”

Volledig scherm Er werd ook geïnvesteerd in een scherm met het oog op de uitzending van sportwedstrijden © Sam Vanacker

Geen fuiven

De meubels voor de bar werden nagenoeg allemaal op maat gemaakt, terwijl er ook veel aandacht naar sfeerverlichting, verwarmingselementen en decoratie ging. “Dat laatste is helemaal te danken aan Annelies”, zegt Jochen. “Ze houdt van die typische Ibiza-sfeer en die sfeer hebben we hier proberen te creëren. Verder hebben we ook veel speakers voorzien, omdat het belangrijk is dat het geluid mooi gelijkmatig verdeeld is over de tuin. Al is het voor alle duidelijkheid niet de bedoeling dat er hier gefuifd wordt. Elke vrijdag en zaterdag komt een dj draaien, maar het blijft een loungeconcept, met rustige muziek.”

Tot slot werd ook geïnvesteerd in een groot scherm. “Alle grote sportwedstrijden gaan we uitzenden; Zondag is er bijvoorbeeld Club tegen Antwerp. Ook wielerwedstrijden en de Olympische Spelen gaan we zeker uitzenden.” De zomerbar zal in de zomermaanden elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open zijn. Op donderdag en zondag gaat de bar om middernacht dicht, op vrijdag en zaterdag is het om 2 uur gedaan. Telkens is de bar open vanaf 16 uur, behalve op zondag. Dan opent de bar al om 11 uur, met het oog op wielertoeristen en gezinnen. Elke zondag zal er ook een springkasteel staan, terwijl er ook voor kinderijsjes gezorgd wordt.

Volledig scherm De nieuwe zomerbar in Tielt is af © Sam Vanacker

Volledig scherm © Sam Vanacker