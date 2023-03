Nieuwe Tielts Plateaufietsroute officieel voorgesteld In Tielt

Belgisch Kampioen haarkappen Pierre Malfait overleden: “Pierre was dé herenkap­per van Deinze”

In Deinze is de bekende herenkapper Pierre Malfait overleden. In 1966 werd hij Belgisch Kampioen haarkappen en hij baatte jarenlang Kapsalon Pierre uit aan de Martinusrotonde in Petegem-aan-de-Leie. Hij werd 75 jaar.